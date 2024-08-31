Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Киева

В Киеве загорелась крыша многоэтажки — спасатели ликвидировали пожар
31 августа 2024 18:07
Пожар на крыше жилого дома в Киеве. Фото: ГСЧС
В Киеве спасатели ликвидировали масштабное возгорание на крыше 5-этажного жилого дома в Соломенском районе. Пожар охватил около 700 квадратных метров.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 31 августа.
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Сотрудники спасательной службы ликвидировали пожар в жилом доме Киева. Как отмечают в ГСЧС, в субботу, 31 августа, в 13:10 к ним поступило сообщение о возгорании 5-этажного дома в Соломенском районе столицы.
"Горела крыша на ориентировочной площади 700 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работали 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
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