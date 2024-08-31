Пожар в Киеве — на Соломенке горит дом

Пожар в Киеве. Фото: скриншот

В субботу, 31 августа, в Киеве в Соломенском районе загорелась многоэтажка. На месте работают спасатели.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

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Попко отметил, что в Соломенском районе на крыше пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар.

"Ранг пожара 2. Подразделения спасателей обрабатывают вызов. Данные о пострадавших на данный момент отсутствуют", — говорится в сообщении.

Отметим, что дым от пожара виден за несколько километров.