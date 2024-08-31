Пожар в Киеве — на Соломенке горит дом

В Киеве горит многоэтажка — дым виден за километры
31 августа 2024 13:51
Пожар в Киеве. Фото: скриншот
В субботу, 31 августа, в Киеве в Соломенском районе загорелась многоэтажка. На месте работают спасатели.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
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Попко отметил, что в Соломенском районе на крыше пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар.
"Ранг пожара 2. Подразделения спасателей обрабатывают вызов. Данные о пострадавших на данный момент отсутствуют", — говорится в сообщении.
Отметим, что дым от пожара виден за несколько километров.
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