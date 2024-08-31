Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку Києва

У Києві загорівся дах багатоповерхівки — рятувальники ліквідували пожежу
31 серпня 2024 18:07
Пожежа на даху житлового будинку в Києві. Фото: ДСНС
У Києві рятувальники ліквідували масштабне загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку в Солом'янському районі. Пожежа охопила близько 700 квадратних метрів.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у суботу, 31 серпня.
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Працівники рятувальної служби ліквідували пожежу у житловому будинку Києва. Як зазначають у ДСНС, у суботу, 31 серпня, о 13:10 до них надійшло повідомлення про загоряння 5-поверхового будинку у Солом'янському районі столиці.
"Горів дах на орієнтовній площі 700 квадратних метрів", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці працювали 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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