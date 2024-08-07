Мошенник из Киева обманул военных на 600 тысяч гривен

Человек получает посылку. Иллюстративное фото: freepik

Правоохранители задержали 26-летнего киевлянина, который обманул военнослужащих на 600 тысяч гривен. Человек предлагал покупателям несуществующие товары для военных, а после получения денег отправлял ненужные предметы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 7 августа.

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При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении в мошенничестве 26-летнему киевлянину, который через интернет продавал несуществующие товары для военных.

Псевдоволонтер, который обманул украинцев. Фото: Киевская городская прокуратура

По данным следствия, злоумышленник предлагал через интернет товары для военных, такие как тепловизоры, дроны и аптечки. Киевлянин рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и принимал предоплату за товары.

"В соцсетях мужчина находил объявления жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Он рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карточку", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что получив деньги, злоумышленник присылал покупателям поддельные накладные, а вместо заказанных товаров отправлял игрушки, пластиковые стаканы и другие ненужные предметы. Затем киевлянин переставал выходить на связь с покупателями.



"Кроме того, выдавая себя за якобы находящегося в зоне боевых действий военнослужащего, злоумышленник собирал деньги на ремонт автомобиля", — говорится в сообщении.

В настоящее время установлено 19 потерпевших, которых псевдоволонтер обманул на 600 000 гривен.