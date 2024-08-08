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У Києві зайнялась пожежа в кінотеатрі "Тампере" — ЗМІ публікують страшні кадри

8 серпня 2024 00:49
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Пожежа в кінотеатрі "Тампере" в Києві 7 серпня — подробиці гасіння
Пожежа в кінотеатрі "Тампере". Фото: соцмережі
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Києві біля парку Відрадного спалахнула пожежа в покинутому кінотеатрі "Тампере" ввечері середи, 7 серпня. На місці займання працюють вогнеборці та рятувальники.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

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З опублікованих кадрів пожежі в кінотеатрі "Тампере" видно, як гасінням займаються вогнеборці. Наразі офіційної інформації від Державної служби з надзвичайних ситуацій України немає.

Місцеві мешканці скупчились перед будівлею та нервово спостерігають за тим, як розгортаються події.

Кінотеатр відкрили 1967 року під назвою "Відрадний". Згодом 1984 року його перейменували на "Тампере" на честь фінського міста-побратима Києва. Щобільше в травні 2022 року в кінотеатрі вже була пожежа.

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