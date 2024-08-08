Пожежа в кінотеатрі "Тампере" в Києві 7 серпня — подробиці гасіння

Пожежа в кінотеатрі "Тампере". Фото: соцмережі

У Києві біля парку Відрадного спалахнула пожежа в покинутому кінотеатрі "Тампере" ввечері середи, 7 серпня. На місці займання працюють вогнеборці та рятувальники.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа в "Тампере" в Києві ввечері 7 серпня

З опублікованих кадрів пожежі в кінотеатрі "Тампере" видно, як гасінням займаються вогнеборці. Наразі офіційної інформації від Державної служби з надзвичайних ситуацій України немає.

Місцеві мешканці скупчились перед будівлею та нервово спостерігають за тим, як розгортаються події.

Кінотеатр відкрили 1967 року під назвою "Відрадний". Згодом 1984 року його перейменували на "Тампере" на честь фінського міста-побратима Києва. Щобільше в травні 2022 року в кінотеатрі вже була пожежа.