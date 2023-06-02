В Киеве закроют один из мостов: в чем причина
В Киеве на выходные перекроют одну из основных транспортных магистралей между левым и правым берегом Днепра, Северный мост. На мосту будут производить ремонтные работы дорожного покрытия.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
Перекрытие Северного моста
Киевские власти объявили о частичном ограничении движения на Северном мосту через Днепр.
Движение будет ограничено с 8:00 3 июня по 8:00 5 июня.
Причина ограничений
В Киевской городской государственной администрации пояснили, что такой шаг был продиктован необходимостью отремонтировать крайние правые полосы Северного моста.
"Работы будут проводить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", — подчеркнули столичные власти.
Напомним, 30 мая Киевская городская государственная администрация объявила, что в Киеве перекрывают для движения транспорта одну из центральных улиц, улицу Богдана Хмельницкого.
Эта транспортная магистраль будет перекрыта с 1 июня по 30 сентября.
Такое решение продиктовано необходимостью проведения ремонта.
Ремонтировать будут покрытие из брусчатки, которой выстлана проезжая часть улицы Богдана Хмельницкого.