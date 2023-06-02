В Киеве закроют один из мостов: в чем причина

Северный мост в Киеве. Фото: Википедия

В Киеве на выходные перекроют одну из основных транспортных магистралей между левым и правым берегом Днепра, Северный мост. На мосту будут производить ремонтные работы дорожного покрытия.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

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Перекрытие Северного моста

Киевские власти объявили о частичном ограничении движения на Северном мосту через Днепр.

Движение будет ограничено с 8:00 3 июня по 8:00 5 июня.

Причина ограничений

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что такой шаг был продиктован необходимостью отремонтировать крайние правые полосы Северного моста.

"Работы будут проводить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", — подчеркнули столичные власти.

Перекрытие Северного моста

Инфографика: Киевавтодор

Напомним, 30 мая Киевская городская государственная администрация объявила, что в Киеве перекрывают для движения транспорта одну из центральных улиц, улицу Богдана Хмельницкого.

Эта транспортная магистраль будет перекрыта с 1 июня по 30 сентября.

Такое решение продиктовано необходимостью проведения ремонта.

Ремонтировать будут покрытие из брусчатки, которой выстлана проезжая часть улицы Богдана Хмельницкого.