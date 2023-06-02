У Києві закриють один із мостів: у чому причина

Північний міст у Києві. Фото: Вікіпедія

У Києві на вихідні перекриють одну із основних транспортних магістралей між лівим та правим берегом Дніпра, Північний міст. На мосту проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

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Перекриття Північного мосту

Київська влада оголосила про часткове обмеження руху на Північному мосту через Дніпро.

Рух буде обмежений з 8:00 3 червня по 8:00 5 червня.

Причина обмежень

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що такий крок був продиктований необхідністю відремонтувати крайні праві смуги на Північному мосту.

"Роботи проводитимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік", — наголосила столична влада.

Перекриття Північного мосту

Інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, 30 травня Київська міська державна адміністрація оголосила, що у Києві перекривають для руху транспорту одну із центральних вулиць, вулицю Богдана Хмельницького.

Ця транспортна магістраль буде перекрита з 1 червня до 30 вересня.

Таке рішення продиктоване необхідністю проведення ремонту.

Ремонтуватимуть покриття з бруківки, якою вистелена проїжджа частина вулиці Богдана Хмельницького.