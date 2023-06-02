У Києві закриють один із мостів: у чому причина
У Києві на вихідні перекриють одну із основних транспортних магістралей між лівим та правим берегом Дніпра, Північний міст. На мосту проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Перекриття Північного мосту
Київська влада оголосила про часткове обмеження руху на Північному мосту через Дніпро.
Рух буде обмежений з 8:00 3 червня по 8:00 5 червня.
Причина обмежень
У Київській міській державній адміністрації пояснили, що такий крок був продиктований необхідністю відремонтувати крайні праві смуги на Північному мосту.
"Роботи проводитимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік", — наголосила столична влада.
Нагадаємо, 30 травня Київська міська державна адміністрація оголосила, що у Києві перекривають для руху транспорту одну із центральних вулиць, вулицю Богдана Хмельницького.
Ця транспортна магістраль буде перекрита з 1 червня до 30 вересня.
Таке рішення продиктоване необхідністю проведення ремонту.
Ремонтуватимуть покриття з бруківки, якою вистелена проїжджа частина вулиці Богдана Хмельницького.