В Киеве закрыли станцию метро Днепр из-за подозрительного предмета в вагоне

Неизвестная вещь, похожая на мину, в вагоне метро. Фото: соцсети

В Киеве в среду, 9 октября, по техническим причинам закрыли на вход и выход для пассажиров станцию метро "Днепр". В сети пишут, что в вагоне нашли неизвестную вещь, похожую на мину или фильтр от противогаза.

Об этом сообщают пресс-служба Киевской городской государственной администрации и местные Telegram-каналы.

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"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки", — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Пост КГГА. Фото: скриншот

В сети публикуют фото из вагона метро с неизвестным предметом.

Неизвестная вещь, похожая на мину, в вагоне метро. Фото: соцсети

В то же время источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах опровергли информацию о мине в вагоне киевского метро.

"Предмет, который бросили в вагон, — это фильтр от противогаза", — сообщили источники издания.

Пост "РБК-Украина". Фото: скриншот

Напомним, 8 октября в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. В результате были изменения в движении транспорта.

Ранее депутат Киевского совета Андрей Витренко отметил, что будет верить в строительство метро на Виноградарь только после открытия хотя бы одной станции. По его мнению, задержки в строительстве не связаны с нехваткой финансирования.