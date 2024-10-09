В Киеве закрыли станцию метро Днепр из-за подозрительного предмета в вагоне

В Киеве закрыли станцию метро Днепр — в сети пишут о мине в вагоне
В Киеве в среду, 9 октября, по техническим причинам закрыли на вход и выход для пассажиров станцию метро "Днепр". В сети пишут, что в вагоне нашли неизвестную вещь, похожую на мину или фильтр от противогаза.
Об этом сообщают пресс-служба Киевской городской государственной администрации и местные Telegram-каналы.
В Киеве закрыли станцию метро "Днепр"
"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки", — говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
В сети публикуют фото из вагона метро с неизвестным предметом.
В то же время источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах опровергли информацию о мине в вагоне киевского метро.
"Предмет, который бросили в вагон, — это фильтр от противогаза", — сообщили источники издания.
Напомним, 8 октября в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. В результате были изменения в движении транспорта.
Ранее депутат Киевского совета Андрей Витренко отметил, что будет верить в строительство метро на Виноградарь только после открытия хотя бы одной станции. По его мнению, задержки в строительстве не связаны с нехваткой финансирования.
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