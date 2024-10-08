У Києві біля метро прорвало водовід — станцію зачинено, змінює рух транспорт

Наслідки прориву водоводу у Києві. Фото: скриншот

У Києві біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. У Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни у русі транспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Користувачі соцмереж публікують наслідки прориву водоводу — затоплений перехід станції метро, підтоплена вулиця та плавають автівки. Фактично, проїжджа частина перетворилася на річку.

Як повідомили в КМДА, через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

"Проводяться роботи з відкачування води. На місці працюють всі необхідні міські служби", — йдеться у повідомленні.

Зміни у русі наземного транспорту

Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) — вулицею Дорогожицькою.

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутат Київської ради Андрій Вітренко заявив, що повірить в реалізацію метро на Виноградар лише тоді, коли відбудеться відкриття хоча б однієї станції. За його словами, затягування будівництва метро відбувається не через дефіцит коштів.

Також Новини.LIVE писали, що на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.