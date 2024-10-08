Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві перекрили одну станцію метро — яка причина arrow

У Києві перекрили одну станцію метро — яка причина

8 жовтня 2024 13:29
Галина Шподарева - редактор
У Києві біля метро прорвало водовід — станцію зачинено, змінює рух транспорт
Наслідки прориву водоводу у Києві. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У Києві біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. У Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни у русі транспорту. 

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у вівторок, 8 жовтня. 

Читайте також:

Прорив водоводу в Києві

Користувачі соцмереж публікують наслідки прориву водоводу — затоплений перехід станції метро, підтоплена вулиця та плавають автівки. Фактично, проїжджа частина перетворилася на річку. 

Як повідомили в КМДА, через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

"Проводяться роботи з відкачування води. На місці працюють всі необхідні міські служби", — йдеться у повідомленні.

Зміни у русі наземного транспорту

Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) — вулицею Дорогожицькою.

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.

Допис КМДА
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутат Київської ради Андрій Вітренко заявив, що повірить в реалізацію метро на Виноградар лише тоді, коли відбудеться відкриття хоча б однієї станції. За його словами, затягування будівництва метро відбувається не через дефіцит коштів.

Також Новини.LIVE писали, що на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

 

Київ метро транспорт КМДА водопостачання вода

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:09 Скандал з неякісними консервами для ЗСУ — у Міноборони відреагували

15:08 У Києві вчителька танців відмовилася спілкуватися українською мовою

14:59 Подарунок від експрезидента — на Одещині шахраї видурили у жінки 14 тис. грн

14:52 Енергія місяця: чому срібло на шиї привертає увагу

14:34 Країни ЄС продають розкішні авто в РФ — ЗМІ розкрили схему

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

14:34 Рада ЄС ухвалила новий механізм санкцій проти РФ

14:32 У Молдові під час спецоперації затримали одного із ідеологів "СВО"

14:30 Нацбанк оцінив, як змінилися реальні зарплати українців

14:29 Скандал в Одесі — у туалеті у кав'ярні виявили приховану камеру

14:25 Помер син одного з найвідоміших власників українських футбольних клубів

15:09 Скандал з неякісними консервами для ЗСУ — у Міноборони відреагували

15:08 У Києві вчителька танців відмовилася спілкуватися українською мовою

14:59 Подарунок від експрезидента — на Одещині шахраї видурили у жінки 14 тис. грн

14:52 Енергія місяця: чому срібло на шиї привертає увагу

14:34 Країни ЄС продають розкішні авто в РФ — ЗМІ розкрили схему

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

14:34 Рада ЄС ухвалила новий механізм санкцій проти РФ

14:32 У Молдові під час спецоперації затримали одного із ідеологів "СВО"

14:30 Нацбанк оцінив, як змінилися реальні зарплати українців

14:29 Скандал в Одесі — у туалеті у кав'ярні виявили приховану камеру

14:25 Помер син одного з найвідоміших власників українських футбольних клубів

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті