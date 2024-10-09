У Києві закрили станцію метро Дніпро через підозрілий предмет у вагоні

Невідома річ, яка схожа на міну, у вагоні метро. Фото: соцмережі

У Києві у середу, 9 жовтня, з технічних причин закрили на вхід та вихід для пасажирів станцію метро "Дніпро". У мережі пишуть, що у вагоні знайшли невідому річ, яка схожа на міну або на фільтр від протигаза.

Про це повідомляють пресслужба Київської міської державної адміністрації та місцеві Telegram-канали.

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"З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки", — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.

Допис КМДА. Фото: скриншот

У мережі публікують фото з вагона метро з невідомим предметом.

Невідома річ, яка схожа на міну, у вагоні метро. Фото: соцмережі

Водночас джерела "РБК-Україна" в правоохоронних органах спростували інформацію про міну у вагоні київського метро.

"Предмет, який кинули у вагон, — це фільтр від протигазу", — повідомили джерела видання.

Допис "РБК-Україна". Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Внаслідок цього були зміни у русі транспорту.

Раніше депутат Київської ради Андрій Вітренко зазначив, що віритиме в будівництво метро на Виноградар лише після відкриття хоча б однієї станції. На його думку, затримки в будівництві не пов'язані з браком фінансування.