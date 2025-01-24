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В Киеве заменят глав райгосадминистраций — в чем причина

24 января 2025 22:34
Ольга Антоновская - редактор
Руководителей райгосадминистраций в Киеве заменят — в чем причина
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Хмельницкая ОВА
Ольга Антоновская - редактор

Руководителей районных государственных администраций в Киеве заменят. Назначить новых глав на должности должны в ближайшее время.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, 24 января.

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Как отметил Ткаченко, он имел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленский. Речь шла о вопросах безопасности и эффективной работы Киева, ведь это стратегически важно.

"Столица Украины обладает самым большим бюджетом и ресурсами в стране. Однако даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, которые требуют немедленного решения", — отметил Ткаченко.

В Киеве заменят глав администраций
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Он заявил, что есть один выход из этой ситуации — изменения. Начнут с назначения новых руководителей районных государственных администраций.

"Цель одна — больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, волнующих общество, и создание условий для комфортной жизни. Ожидаем в ближайшее время на назначение новых руководителей, задача которых будет реализовать эти задачи", — написал начальник Киевской МВА.

Напомним, в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника КГВА. Новым главой стал Тимур Ткаченко.

Также недавно назначили нового руководителя Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Пост занял Роман Качур, по итогам голосования в "Армия+".

Владимир Зеленский Киев увольнение Киевская военная администрация війна должность

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