Очільників райдержадміністрацій у Києві замінять — в чому причина

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Хмельницька ОВА

Очільників районних державних адміністрацій у Києві замінять. Призначити нових голів на посади мають найближчим часом.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Telegram у п'ятницю, 24 січня.

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Як зазначив Ткаченко, він мав розмову з Президентом України Володимиром Зеленський. Йшлося про питання безпеки та ефективної роботи Києва, адже це стратегічно важливо.

"Столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення", — зазначив Ткаченко.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Він заявив, що є один вихід з цієї ситуації — зміни. Почнуть з призначення нових очільників районних державних адміністрацій.

"Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя. Очікуємо найближчим часом на призначення нових керівників, задача яких буде реалізувати ці завдання", — написав начальник Київської МВА.

Нагадаємо, наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника КМВА. Новим очільником став Тимур Ткаченко.

Також нещодавно призначили нового керівника Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Посаду обійняв Роман Качур, за підсумками голосування в "Армія+".