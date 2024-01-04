Киевский гипермаркет "Ашан" заминировали сегодня, 4 января

Гипермаркет "Ашан". Фото иллюстративное: live.zp.ua

В Киеве гипермаркет "Ашан", находящийся на кольцевой дороге, заминировали сегодня, 4 января. В настоящее время идет эвакуация всех посетителей и работников магазина.

Об этом сообщают киевские телеграммы-каналы.

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Администрация супермаркета призвала покинуть помещение и объявила о его закрытии на время по техническим причинам.

Как отмечают очевидцы, в магазине "Ашан", расположенном на кольцевой дороге в Киеве, сейчас идет эвакуация всех посетителей и персонала гипермаркета. На место происшествия направляются спасательные службы и медики.

Скриншот поста телеграмм-канала

Скриншот поста телеграмм-канала

Напомним, российские войска совершили обстрел Украины. В частности, пострадала Киевщина. Обломки сбитой ракеты упали на здание одного из супермаркетов "Ашан". В результате пострадало много товара.

Ранее мы писали, что французская корпорация "Ашан" пополнила список Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) международных спонсоров войны. Ее "дочка" так и не ушла с российского рынка.