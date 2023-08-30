Працівники "Ашану" у Києві розповіли про вибух в ТЦ

Рятувальники на місці падіння уламків від російської ракети. Фото: ДСНС у Київській області

Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару.

Про це журналістам видання "Украина Сейчас" повідомили працівники ТЦ.

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За їхніми словами, вони працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах, система одразу запустила пожежну сигналізацію, тому приміщення залило водою.

"Був вибух, а потім увімкнулася сигналізація", — зазначила одна із працівниць.

Як відомо, сталося це у Дарницькому районі столиці.

Наслідки падіння уламків по ТЦ "Ашан". Фото: Микола Калашник

Наслідки падіння уламків по ТЦ "Ашан". Фото: Микола Калашник

ТЦ "Ашан" та війна в Україні

Зазначимо, що на початку цього року НАЗК включило корпорацію Франції "Ашан" до списку міжнародних спонсорів тероризму, адже у компанії фінансують війну та сприяють мобілізації в Росії.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 30 серпня, росіяни знову здійснили масований удар по Києву з різного типу озброєння. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.