Працівники "Ашану" у Києві розповіли про вибух в ТЦ
Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару.
Про це журналістам видання "Украина Сейчас" повідомили працівники ТЦ.
Що каже персонал
За їхніми словами, вони працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах, система одразу запустила пожежну сигналізацію, тому приміщення залило водою.
"Був вибух, а потім увімкнулася сигналізація", — зазначила одна із працівниць.
Як відомо, сталося це у Дарницькому районі столиці.
ТЦ "Ашан" та війна в Україні
Зазначимо, що на початку цього року НАЗК включило корпорацію Франції "Ашан" до списку міжнародних спонсорів тероризму, адже у компанії фінансують війну та сприяють мобілізації в Росії.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 30 серпня, росіяни знову здійснили масований удар по Києву з різного типу озброєння. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.