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Працівники "Ашану" у Києві розповіли про вибух в ТЦ

30 серпня 2023 09:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Працівники "Ашану" у Києві розповіли про вибух в ТЦ
Рятувальники на місці падіння уламків від російської ракети. Фото: ДСНС у Київській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару.

Про це журналістам видання "Украина Сейчас" повідомили працівники ТЦ. 

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За їхніми словами, вони працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах, система одразу запустила пожежну сигналізацію, тому приміщення залило водою. 

"Був вибух, а потім увімкнулася сигналізація", — зазначила одна із працівниць.

Як відомо, сталося це у Дарницькому районі столиці. 

Наслідки падіння уламків по ТЦ "Ашан". Фото: Микола Калашник
Наслідки падіння уламків по ТЦ "Ашан". Фото: Микола Калашник

ТЦ "Ашан" та війна в Україні

Зазначимо, що на початку цього року НАЗК включило корпорацію Франції "Ашан" до списку міжнародних спонсорів тероризму, адже у компанії фінансують війну та сприяють мобілізації в Росії.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 30 серпня, росіяни знову здійснили масований удар по Києву з різного типу озброєння. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.

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