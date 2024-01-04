Київський гіпермаркет "Ашан" замінували сьогодні, 4 січня

Гіпермаркет "Ашан". Ілюстративне фото: live.zp.ua

У Києві гіпермаркет "Ашан", що знаходиться на кільцевій дорозі, замінували. Наразі триває евакуація всіх відвідувачів та працівників магазину.

Про це повідомляють київські телеграм-канали.

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Адміністрація супермаркету закликала покинути приміщення і оголосила про його закриття на певний час з технічних причин.

Як зазначають очевидці, в магазині зараз триває евакуація всіх відвідувачів та персоналу гіпермаркету. На місце події прямують рятувальні служби та медики.

Скриншот допису телеграм-каналу

Скриншот допису телеграм-каналу

Нагадаємо, російські війська здійснили обстріл України. Зокрема, постраждала Київщина. Уламки збитої ракети впали на будівлю одного із супермаркетів "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару.

Раніше ми писали, що французька корпорація "Ашан" поповнила список Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) міжнародних спонсорів війни. Її "дочка" так і не пішла з російського ринку.