В Киеве суд постановил расторжение договора аренды участка в Пуще Водице

Недостроенный коттеджный городок. Фото: прокуратура

Киевская городская прокуратура доказала в суде наличие оснований для расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице. Там вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 27 декабря.

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Теперь Киевский городской совет должен расторгнуть договор аренды и вернуть громаде города земельный участок в Оболонском районе столицы площадью четыре гектара. Также землю должны привести в пригодное состояние путем, при этом снести 13 объектов незавершенного строительства.

Участок. Фото: прокуратура

Коттеджный городок. Фото: прокуратура

Коттеджный городок. Фото: прокуратура

Коттеджный городок. Фото: прокуратура

Коттеджный городок. Фото: прокуратура

Ранее участок предоставили предприятию в аренду на 10 лет для реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа, но арендатор не выполнил свой долг по договору. Вместо этого он построил там клубный городок с 34 отдельными коттеджами.

Экс-руководителя общества обвиняют в мошенническом завладении землями рекреационного назначения стоимостью почти 27 миллиона гривен.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, во Львове суд отменил право пользования экс-депутата городского совета земельным участком под памятником архитектуры.

Також Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Киевской областной прокуратуры о возвращении в коммунальную собственность земельного участка площадью более 1,7 га.