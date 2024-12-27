У Києві суд ухвалив розірвання договору оренди ділянки в Пущі Водиці

Недобудоване котеджне містечко. Фото: прокуратура

Київська міська прокуратура довела у суді наявність підстав для розірвання договору оренди землі у Пущі-Водиці. Там замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Тепер Київська міська рада має розірвати договір оренди та повернути громаді міста земельну ділянку в Оболонському районі столиці площею чотири гектари. Також землю мають привести у придатний стан шляхом, при цьому знести 13 об’єктів незавершеного будівництва.

Ділянка. Фото: прокуратура

Котеджне містечко. Фото: прокуратура

Котеджне містечко. Фото: прокуратура

Котеджне містечко. Фото: прокуратура

Котеджне містечко. Фото: прокуратура

Раніше ділянку надали підприємству в оренду на 10 років для реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу, але орендар не виконав свій обов'язок за договором. Замість цього він збудував там клубне містечко з 34 окремими котеджами.

Екскерівника товариства обвинувачують у шахрайському заволодінні землями рекреаційного призначення вартістю майже 27 мільйона гривень.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Львові суд скасував право користування ексдепутата міської ради земельною ділянкою під пам’яткою архітектури.

Також Господарський суд Київської області задовольнив позов Київської обласної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки площею понад 1,7 га.