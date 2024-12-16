Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Заповідні землі Київщини повернули у власність громади arrow

Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

16 грудня 2024 17:16
Катерина Османська - Редактор
Зповідні землі Київщини - що відомо
Заповідні землі. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Катерина Османська - Редактор

Господарський суд Київської області задовольнив позов Київської обласної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки площею понад 1,7 га. Вона розташована на території гідрологічного заказника місцевого значення "Подільський". 

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у понеділок, 16 грудня.

Читайте також:
Заповідні землі Київщини повернули у власність громади - фото 1
Інформація з Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Що відомо про повернення землі у комунальну власність на Київщині

У ході судового розгляду прокурори довели, що ці землі, які належать до природно-заповідного та водного фонду. Відповідно до чинного законодавства, вони не можуть передаватися у приватну власність, навіть під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

Ділянка має важливе природоохоронне значення для регіону, перебуває під державною охороною та є ключовою частиною місцевої екосистеми.

Як підкреслили у прокуратурі, незаконне відчуження таких територій не лише порушує закон, а й ставить під загрозу права громадян на безпечне та чисте довкілля. 

Нагадаємо, у Києві забудовник зруйнував частину історичної пам'ятки, де жив і працював відомий український політик Микита Шаповал. Проте суд дозволив не відновлювати будівлю.

Раніше ми писали про те, що у Львові вісім років тому незаконно приватизували два приміщення на вулиці Богдана Хмельницького. Юристи Львівської мерії через суд повернули нерухомість у власність міста. 

суд земля правосуддя Київська область прокуратура судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

16:50 Дві ціни за товар — нардепи знайшли спосіб захистити покупців

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

16:50 Дві ціни за товар — нардепи знайшли спосіб захистити покупців

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК