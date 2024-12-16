Зповідні землі Київщини - що відомо

Заповідні землі Київщини повернули у власність громади
Господарський суд Київської області задовольнив позов Київської обласної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки площею понад 1,7 га. Вона розташована на території гідрологічного заказника місцевого значення "Подільський".
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у понеділок, 16 грудня.
Що відомо про повернення землі у комунальну власність на Київщині
У ході судового розгляду прокурори довели, що ці землі, які належать до природно-заповідного та водного фонду. Відповідно до чинного законодавства, вони не можуть передаватися у приватну власність, навіть під виглядом земель сільськогосподарського призначення.
Ділянка має важливе природоохоронне значення для регіону, перебуває під державною охороною та є ключовою частиною місцевої екосистеми.
Як підкреслили у прокуратурі, незаконне відчуження таких територій не лише порушує закон, а й ставить під загрозу права громадян на безпечне та чисте довкілля.
Нагадаємо, у Києві забудовник зруйнував частину історичної пам'ятки, де жив і працював відомий український політик Микита Шаповал. Проте суд дозволив не відновлювати будівлю.
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