Зповідні землі Київщини - що відомо

Заповідні землі. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Господарський суд Київської області задовольнив позов Київської обласної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки площею понад 1,7 га. Вона розташована на території гідрологічного заказника місцевого значення "Подільський".

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у понеділок, 16 грудня.

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Інформація з Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Що відомо про повернення землі у комунальну власність на Київщині

У ході судового розгляду прокурори довели, що ці землі, які належать до природно-заповідного та водного фонду. Відповідно до чинного законодавства, вони не можуть передаватися у приватну власність, навіть під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

Ділянка має важливе природоохоронне значення для регіону, перебуває під державною охороною та є ключовою частиною місцевої екосистеми.

Як підкреслили у прокуратурі, незаконне відчуження таких територій не лише порушує закон, а й ставить під загрозу права громадян на безпечне та чисте довкілля.

Нагадаємо, у Києві забудовник зруйнував частину історичної пам'ятки, де жив і працював відомий український політик Микита Шаповал. Проте суд дозволив не відновлювати будівлю.

Раніше ми писали про те, що у Львові вісім років тому незаконно приватизували два приміщення на вулиці Богдана Хмельницького. Юристи Львівської мерії через суд повернули нерухомість у власність міста.