Такси для раненых бойцов заработало в Киеве

В Киеве заработало бесплатное такси для тяжелораненых ветеранов — как заказать
В Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.
Об этом сообщила Элина Слободянюк.
Такси для раненых защитников
"Это пока единственный автомобиль, приспособленный для удобной перевозки парней на колесных креслах", — говорит она.
Известно, что в автомобиле предусмотрено место не только для инвалидного кресла, но и обычное сиденье, благодаря чему с ветераном может поехать кто-то из родственников. Эта услуга также доступна ветеранам с другими видами травм.
Для бронирования поездки нужно подать заявку через чат-бот @golubi_miry_bot или позвонить по номеру (099)397-62-82. После оставления заявки с клиентом свяжутся для уточнения деталей поездки.
Напомним, что водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказавшись общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке России.
Кроме того, ранее в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".
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