Такси для раненых бойцов заработало в Киеве

Такси для людей с инвалидностью. Фото: vezha.ua

В Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.

Об этом сообщила Элина Слободянюк.

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"Это пока единственный автомобиль, приспособленный для удобной перевозки парней на колесных креслах", — говорит она.

Известно, что в автомобиле предусмотрено место не только для инвалидного кресла, но и обычное сиденье, благодаря чему с ветераном может поехать кто-то из родственников. Эта услуга также доступна ветеранам с другими видами травм.

Для бронирования поездки нужно подать заявку через чат-бот @golubi_miry_bot или позвонить по номеру (099)397-62-82. После оставления заявки с клиентом свяжутся для уточнения деталей поездки.

Сообщение Элины Слободянюк. Фото: скриншот

Напомним, что водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказавшись общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке России.

Кроме того, ранее в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".