В Киеве заработал единый номер для всех чрезвычайных ситуаций, — Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото:

Министерство внутренних дел (МВД) полноценно внедрило службу 112 в Киеве. Это единый номер для всех чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Коммуникационный центр 112 обрабатывает входную информацию и покрывает столицу. Операторы уже получают звонки от граждан и направляют в необходимые подразделения, которые соответственно реагируют.

"Важно, что работают операторы, владеющие жестовым языком, которые могут общаться с заявителями по видеозвонку. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылку на соединение", — отметил Клименко.

Министр также добавил, что следующим шагом является масштабирование линии 112 сначала во всех городах-миллионниках, а дальше на всю территорию Украины.

Напомним, ранее писали, что министр внутренних дел Игорь Клименко показал кадры хода штурмовых действий в здании Шевченковского суда Киева. Сегодня там подсудимый взорвал взрывчатку и погиб, ранив при этом нескольких бойцов КОРДа.