У Києві запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій, — Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото:

Міністерство внутрішніх справ (МВС) повноцінно впровадило службу 112 у Києві. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю. Оператори вже отримують дзвінки від громадян та скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

"Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", — зазначив Клименко.

Міністр також додав, що наступним кроком є масштабування лінії 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі — на всю територію України.

Нагадаємо, раніше виписали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав кадри перебігу штурмових дій в будівлі Шевченківського суду Києва. Сьогодні там підсудний підірвав вибухівку й загинув, поранивши при цьому кількох бійців КОРДу.