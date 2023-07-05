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У МВС розповіли подробиці події у суді Києва

5 липня 2023 20:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МВС розповіли подробиці події у суді Києва
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів прес-конференцію після подій у Шевченківському суді Києва . Він розповів, що там відбувалося протягом кількох годин.

Про це пишуть ЗМІ.

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Історія подій

Після закінчення засідання Ігор Гуменюк спочатку закрився у туалеті, після чого викинув вибуховий пристрій у бік охорони. Сталося два вибухи. Потім він спробував піти із зали суду, але його затримали супроводжуючі за допомогою попереджувального пострілу у повітря, після чого він забарикадувався.

Далі співробітники спецпідрозділу КОРД намагався зняти блокування, оскільки він не піддавався спробам зв'язку. Після відкриття дверей Гуменюк кинув вибухівку у напрямку КОРД, внаслідок чого військові зазнали поранень.

У результаті Ігор Гуменюк підірвав себе та загинув на місці. Співробітники поліції мають з'ясувати, як підсудний зміг пронести вибухівку до будівлі суду.

Нагадаємо, що 5 липня у Києві пролунав вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент одразу відреагували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що доставлений на судове засідання чоловік висадив у повітря невідомий пристрій. На місце події одразу приїхали усі необхідні рятувальні служби.

Після цього адвокат чоловіка, який вчинив вибух у столичному суді, прокоментував подію. За його словами, він дізнався про інцидент тоді, коли засідання завершилося.

Пізніше з'явилася інформація про постраждалих від вибуху.

Додамо, що на місце події одразу приїхали всі необхідні служби, які оточили будівлю суду. У мережі оприлюднили фото та відео.

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