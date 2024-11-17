18 ноября в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света

Бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В Киеве будут действовать стабилизационные отключения света. Выключение электроэнергии будет в понедельник, 18 ноября.

Об этом сообщается в приложении "Киев Цифровой" в воскресенье, 17 ноября.

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Отключение света в Киеве 17 ноября

Стабилизационные отключения света в столице будут введены из-за российской атаки на объекты инфраструктуры Украины. Отключение электроэнергии в Киеве будут действовать 18 ноября с 06:00 до 22:00.

О точных графиках отключений электроэнергии пока не сообщается.

Сообщения о стабилизационных отключениях света в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 17 ноября. Целились по объектам критической инфраструктуры. Россияне выпустили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В результате российской атаки 17 ноября в Киеве поврежден ряд зданий. Обломки ракеты упали на пятиэтажку. Это был один из самых мощных ракетных ударов по Украине.