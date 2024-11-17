18 листопада в Києві будуть діяти стабілізаційні відключення світла

У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла
У Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. Вимкнення електроенергії будуть у понеділок, 18 листопада.
Про це повідомляється в додатку "Київ Цифровий" у неділю, 17 листопада.
Відключення світла в Києві 17 листопада
Стабілізаційні відключення світла в столиці введуть через російську атаку на об'єкти інфраструктури України. Відключення електроенергії в Києві будуть діяти 18 листопада з 06:00 до 22:00.
Про точні графіки відключень електроенергії поки що не повідомляють.
Нагадаємо, російська армія здійснила масований комбінований удар по Україні в ніч проти 17 листопада. Цілились по об’єктах критичної інфраструктури. Росіяни випустили ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.
Внаслідок російської атаки 17 листопада в Києві пошкоджено низку будівель. Уламки ракети впали на п'ятиповерхівку. Це був один із найпотужніших ракетних ударів по Україні.
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