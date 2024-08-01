Карантин в Киеве - какая опасность

Дерево летом. Фото иллюстративное: Интерфакс-Украина

В Киеве введут карантин в связи с обнаружением опасного вредителя деревьев. Речь идет об узкозлатке ясеневой изумрудной, которая может нанести серьезный вред.

Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета в четверг, 1 августа.

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В Киевсовете уверяют, что вредитель представляет опасность исключительно для деревьев. Поэтому в связи с этим никаких ограничений на посещение зеленых зон или выгула на их территории домашних животных не предусматривается, сообщили в Департаменте по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Карантинные мероприятия распространяются на всю территорию столицы и, в частности, предполагают:

проведение визуальной проверки деревьев для определения наличия карантинного организма;

отбор образцов и направление их на фитосанитарную экспертизу;

осуществление фитосанитарных процедур, в частности обработка зараженных деревьев под действием механических, химических или термических факторов;

в тех случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты — санитарная утилизация обнаруженных поврежденных деревьев.

Стоит знать

Массовое распространение узкозлатки ясеневой изумрудной может представлять реальную угрозу полного исчезновения ясеня. Это дерево является одной из самых ценных лесных пород.

Деревья, заселяемые изумрудной узкозолоткой, как правило, засыхают за один-два года.

Ранее мы сообщали, что в Оболонском районе Киева на отдельных участках обнаружили опасного вредителя деревьев. Речь идет об узкозлатке ясеневой изумрудной, которая несет угрозу полного исчезновения этого вида деревьев.

Напомним, в этом году во Львовской области зафиксировали 18 случаев инфицирования болезнью Лайма, которая развивается после укуса клеща.