Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве вводится карантин из-за опасного вредителя деревьев arrow

В Киеве вводится карантин из-за опасного вредителя деревьев

1 августа 2024 19:41
Дмитрий Галушка - Редактор
Карантин в Киеве - какая опасность
Дерево летом. Фото иллюстративное: Интерфакс-Украина
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве введут карантин в связи с обнаружением опасного вредителя деревьев. Речь идет об узкозлатке ясеневой изумрудной, которая может нанести серьезный вред.

Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета в четверг, 1 августа.

Читайте также:

Опасен ли вредитель для человека

В Киевсовете уверяют, что вредитель представляет опасность исключительно для деревьев. Поэтому в связи с этим никаких ограничений на посещение зеленых зон или выгула на их территории домашних животных не предусматривается, сообщили в Департаменте по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Карантинные мероприятия распространяются на всю территорию столицы и, в частности, предполагают:

  • проведение визуальной проверки деревьев для определения наличия карантинного организма;
  • отбор образцов и направление их на фитосанитарную экспертизу;
  • осуществление фитосанитарных процедур, в частности обработка зараженных деревьев под действием механических, химических или термических факторов;
  • в тех случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты — санитарная утилизация обнаруженных поврежденных деревьев.

Стоит знать

Массовое распространение узкозлатки ясеневой изумрудной может представлять реальную угрозу полного исчезновения ясеня. Это дерево является одной из самых ценных лесных пород.

Деревья, заселяемые изумрудной узкозолоткой, как правило, засыхают за один-два года.

Ранее мы сообщали, что в Оболонском районе Киева на отдельных участках обнаружили опасного вредителя деревьев. Речь идет об узкозлатке ясеневой изумрудной, которая несет угрозу полного исчезновения этого вида деревьев.

Напомним, в этом году во Львовской области зафиксировали 18 случаев инфицирования болезнью Лайма, которая развивается после укуса клеща.

Киев украинцы карантин Украина насекомые Киевсовет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:21 Украину снова накроет жара — синоптики предупредили о высокой температуре в ряде областей

20:14 Можно ли перенести мобилизацию из-за семейных обстоятельств — ответ адвоката

20:09 Зеленский анонсировал новые кадровые решения и соглашения по безопасности с партнерами

20:05 Марка в честь Олимпиады-2024 — почему обиделись французские пекари

20:05 В Тернополе главу облсовета отправили в отставку в тот же день, в который восстановили в должности

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

19:46 Эти категории имеют право пройти БВП с отсрочкой — о ком идет речь

19:41 В Киеве вводится карантин из-за опасного вредителя деревьев

19:36 Украинская дзюдоистка Литвиненко покидает Олимпиаду из-за дисквалификации

19:13 Третья штурмовая уничтожила противокорабельную систему, которую оккупанты притащили на Харьковщину

19:08 Без ТЦК и по упрощенной процедуре — в Генштабе сообщили об изменениях в процессе мобилизации

20:21 Украину снова накроет жара — синоптики предупредили о высокой температуре в ряде областей

20:14 Можно ли перенести мобилизацию из-за семейных обстоятельств — ответ адвоката

20:09 Зеленский анонсировал новые кадровые решения и соглашения по безопасности с партнерами

20:05 Марка в честь Олимпиады-2024 — почему обиделись французские пекари

20:05 В Тернополе главу облсовета отправили в отставку в тот же день, в который восстановили в должности

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

19:46 Эти категории имеют право пройти БВП с отсрочкой — о ком идет речь

19:41 В Киеве вводится карантин из-за опасного вредителя деревьев

19:36 Украинская дзюдоистка Литвиненко покидает Олимпиаду из-за дисквалификации

19:13 Третья штурмовая уничтожила противокорабельную систему, которую оккупанты притащили на Харьковщину

19:08 Без ТЦК и по упрощенной процедуре — в Генштабе сообщили об изменениях в процессе мобилизации

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды