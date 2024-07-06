На Оболоні в дерев виявили небезпечне захворювання - вони можуть засохнути

В одному з районів Києва запроваджують карантин у парках — у чому причина
В Оболонському районі Києва на окремих ділянках виявили небезпечного шкідника дерев. Йдеться про вузькозлатку ясеневу смарагдову, яка несе загрозу повного зникнення цього виду дерев.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Хвороба дерев у Києві
"На визначених ділянках в Оболонському районі запроваджується карантин. Шкідник становить небезпеку винятково для дерев, тому жодних обмежень для киян не передбачається", — уточнили в міській владі.
Карантинні заходи поширюються на:
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В — 28, площею 1,6 га;
- сквер на вул. Йорданській, 26 площею 0,77 га;
- сквер на просп. Володимира Івасюка, 65 площею 0,58 га;
- територію Іхтіологічно-ботанічного ландшафтного заказника місцевого значення "Озеро Вербне", 31 га.
Заходи передбачають інтенсивне обстеження дерев на предмет зараження шкідником, заборону на переміщення необробленої деревини ясеня, виробів із необробленого ясеня і садивного матеріалу ясеня із зараженої зони в іншу частину регульованої зони.
Також буде здійснено фітосанітарні процедури, зокрема обробку заражених дерев під дією механічних, хімічних та термічних факторів.
А у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту, — буде виконано санітарну утилізацію виявлених пошкоджених дерев.
Відомо, що дерева, які заселяє смарагдова златка, як правило, засихають за один-два роки.
Нагадаємо, жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.
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