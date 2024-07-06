На Оболоні в дерев виявили небезпечне захворювання - вони можуть засохнути

Парк на Оболоні. Фото: КМДА

В Оболонському районі Києва на окремих ділянках виявили небезпечного шкідника дерев. Йдеться про вузькозлатку ясеневу смарагдову, яка несе загрозу повного зникнення цього виду дерев.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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"На визначених ділянках в Оболонському районі запроваджується карантин. Шкідник становить небезпеку винятково для дерев, тому жодних обмежень для киян не передбачається", — уточнили в міській владі.

Карантинні заходи поширюються на:

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В — 28, площею 1,6 га;

сквер на вул. Йорданській, 26 площею 0,77 га;

сквер на просп. Володимира Івасюка, 65 площею 0,58 га;

територію Іхтіологічно-ботанічного ландшафтного заказника місцевого значення "Озеро Вербне", 31 га.

Заходи передбачають інтенсивне обстеження дерев на предмет зараження шкідником, заборону на переміщення необробленої деревини ясеня, виробів із необробленого ясеня і садивного матеріалу ясеня із зараженої зони в іншу частину регульованої зони.

Також буде здійснено фітосанітарні процедури, зокрема обробку заражених дерев під дією механічних, хімічних та термічних факторів.

А у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту, — буде виконано санітарну утилізацію виявлених пошкоджених дерев.

Відомо, що дерева, які заселяє смарагдова златка, як правило, засихають за один-два роки.

Нагадаємо, жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.

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