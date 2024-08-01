Карантин у Києві — яка небезпека

Дерево влітку. Фото ілюстративне: Інтерфакс-Україна

У Києві запровадять карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев. Йдеться про вузькозлатку ясеневу смарагдову, яка може завдати серйозної шкоди.

Про це повідомили на сайті Київської міської ради у четвер, 1 серпня.

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В Київраді запевняють, що шкідник становить небезпеку винятково для дерев. Тому через це жодних обмежень на відвідування зелених зон чи вигулу на їх території домашніх тварин не передбачається, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Карантинні заходи поширюються на всю територію столиці та, зокрема, передбачають:

проведення візуальної перевірки дерев для визначення наявності карантинного організму;

відбір зразків і направлення їх на фітосанітарну експертизу;

здійснення фітосанітарних процедур, зокрема обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних або термічних факторів;

у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту — санітарна утилізація виявлених пошкоджених дерев.

Варто знати

Масове поширення вузькозлатки ясеневої смарагдової може становити реальну загрозу повного зникнення ясеня. Це дерево є однією з цінних лісових порід.

Дерева, які заселяє смарагдова вузькозлатка, як правило, засихають за один-два роки.

Раніше ми повідомляли, що в Оболонському районі Києва на окремих ділянках виявили небезпечного шкідника дерев. Йдеться про вузькозлатку ясеневу смарагдову, яка несе загрозу повного зникнення цього виду дерев.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині зафіксували 18 випадків інфікування хворобою Лайма, яка розвивається після укусу кліща.