Какие улицы будет проезжать новый автобусный рейс в Киеве

Новый автобусный рейс в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В Киеве запускается новый автобусный рейс. Он будет курсировать под номером 109.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

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Так, автобусы под номером 109 будут курсировать по маршруту:

улица Братства Тарасовцев — улица Архитектора Вербицкого — улица Тростянецкая — улица Анны Ахматовой — Днепровская набережная — мост Патона — бульвар Николая Михновского — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского - улица Антоновича — улица Гетьмана Павла Скоропадского — улица Владимирская — бульвар Тарас;

(в обратном направлении) бульвар Тараса Шевченко — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — улица Антоновича — бульвар Николая Михновского — мост Патона — Днепровская набережная — улица Анны Ахматовой — улица Тростянецкая — улица Архитектора Вербицкого — улица Братства Тарасовцев.

Маршрут новых автобусов в Киеве. Фото: ДТИ

Известно, что новый маршрут начнет действовать с 10 июня.

Напомним, ранее мы писали, что по селам Одесщины будет курсировать вакцинобус. Хотя количество случаев на COVID-19 снизилось, большинство инфекционных заболеваний можно предотвратить путем вакцинации. Для обеспечения регулярной иммунизации с 12 по 26 июня запланировано движение вакцинобусов по Березовскому району, которые будут предоставлять услуги прививки против коронавируса.