Какие улицы будет проезжать новый автобусный рейс в Киеве

В Киеве запустят новый автобусный рейс: какие улицы он будет проезжать
В Киеве запускается новый автобусный рейс. Он будет курсировать под номером 109.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.
Он будет ездить от станции м. Харьковская до Андреевского спуска
Так, автобусы под номером 109 будут курсировать по маршруту:
- улица Братства Тарасовцев — улица Архитектора Вербицкого — улица Тростянецкая — улица Анны Ахматовой — Днепровская набережная — мост Патона — бульвар Николая Михновского — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского - улица Антоновича — улица Гетьмана Павла Скоропадского — улица Владимирская — бульвар Тарас;
- (в обратном направлении) бульвар Тараса Шевченко — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — улица Антоновича — бульвар Николая Михновского — мост Патона — Днепровская набережная — улица Анны Ахматовой — улица Тростянецкая — улица Архитектора Вербицкого — улица Братства Тарасовцев.
Известно, что новый маршрут начнет действовать с 10 июня.
Напомним, ранее мы писали, что по селам Одесщины будет курсировать вакцинобус. Хотя количество случаев на COVID-19 снизилось, большинство инфекционных заболеваний можно предотвратить путем вакцинации. Для обеспечения регулярной иммунизации с 12 по 26 июня запланировано движение вакцинобусов по Березовскому району, которые будут предоставлять услуги прививки против коронавируса.