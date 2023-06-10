Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве запустят новый автобусный рейс: какие улицы он будет проезжать arrow

В Киеве запустят новый автобусный рейс: какие улицы он будет проезжать

10 июня 2023 12:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Какие улицы будет проезжать новый автобусный рейс в Киеве
Новый автобусный рейс в Киеве. Фото: Вечерний Киев
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве запускается новый автобусный рейс. Он будет курсировать под номером 109.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

Читайте также:

Он будет ездить от станции м. Харьковская до Андреевского спуска

Так, автобусы под номером 109 будут курсировать по маршруту:

  • улица Братства Тарасовцев — улица Архитектора Вербицкого — улица Тростянецкая — улица Анны Ахматовой — Днепровская набережная — мост Патона — бульвар Николая Михновского — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского - улица Антоновича — улица Гетьмана Павла Скоропадского — улица Владимирская — бульвар Тарас;
  • (в обратном направлении) бульвар Тараса Шевченко — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — улица Антоновича — бульвар Николая Михновского — мост Патона — Днепровская набережная — улица Анны Ахматовой — улица Тростянецкая — улица Архитектора Вербицкого — улица Братства Тарасовцев.
null
Маршрут новых автобусов в Киеве. Фото: ДТИ

Известно, что новый маршрут начнет действовать с 10 июня.

Напомним, ранее мы писали, что по селам Одесщины будет курсировать вакцинобус. Хотя количество случаев на COVID-19 снизилось, большинство инфекционных заболеваний можно предотвратить путем вакцинации. Для обеспечения регулярной иммунизации с 12 по 26 июня запланировано движение вакцинобусов по Березовскому району, которые будут предоставлять услуги прививки против коронавируса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас