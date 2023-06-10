Які вулиці проїжджатиме новий автобусний рейс у Києві

Новий автобусний рейс у Києві. Фото: Вечірній Київ

У Києві запускають новий автобусний рейс. Він курсуватиме під номером 109.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

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Так, автобуси під номером 109 курсуватимуть за маршрутом:

вулиця Братства Тарасівців — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Тростянецька — вулиця Анни Ахматової — Дніпровська набережна - міст Патона — бульвар Миколи Міхновського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського — вулиця Володимирська — бульвар Тараса Шевченка;

(у зворотному напрямку) бульвар Тараса Шевченка — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — бульвар Миколи Міхновського — міст Патона — Дніпровська набережна — вулиця Анни Ахматової — вулиця Тростянецька — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Братства Тарасівців.

Маршрут нових автобусів у Києві. Фото: ДТІ

Відомо, що новий маршрут розпочне діяти вже з 10 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що селами Одещини курсуватиме вакцинобус. Хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.