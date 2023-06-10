Які вулиці проїжджатиме новий автобусний рейс у Києві

У Києві запустять новий автобусний рейс: які вулиці він проїжджатиме
У Києві запускають новий автобусний рейс. Він курсуватиме під номером 109.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.
Він їздитиме від станції м. Харківська до Андріївського узвозу
Так, автобуси під номером 109 курсуватимуть за маршрутом:
- вулиця Братства Тарасівців — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Тростянецька — вулиця Анни Ахматової — Дніпровська набережна - міст Патона — бульвар Миколи Міхновського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського — вулиця Володимирська — бульвар Тараса Шевченка;
- (у зворотному напрямку) бульвар Тараса Шевченка — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — бульвар Миколи Міхновського — міст Патона — Дніпровська набережна — вулиця Анни Ахматової — вулиця Тростянецька — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Братства Тарасівців.
Відомо, що новий маршрут розпочне діяти вже з 10 червня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що селами Одещини курсуватиме вакцинобус. Хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.