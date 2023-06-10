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У Києві запустять новий автобусний рейс: які вулиці він проїжджатиме

10 червня 2023 12:27
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Козюк Тетяна
редактор
Які вулиці проїжджатиме новий автобусний рейс у Києві
Новий автобусний рейс у Києві. Фото: Вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві запускають новий автобусний рейс. Він курсуватиме під номером 109. 

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

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Так, автобуси під номером 109 курсуватимуть за маршрутом:

  • вулиця Братства Тарасівців — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Тростянецька — вулиця Анни Ахматової — Дніпровська набережна - міст Патона — бульвар Миколи Міхновського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського — вулиця Володимирська — бульвар Тараса Шевченка;
  • (у зворотному напрямку) бульвар Тараса Шевченка — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — бульвар Миколи Міхновського — міст Патона — Дніпровська набережна — вулиця Анни Ахматової — вулиця Тростянецька — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Братства Тарасівців.
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Маршрут нових автобусів у Києві. Фото: ДТІ

Відомо, що новий маршрут розпочне діяти вже з 10 червня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що селами Одещини курсуватиме вакцинобус. Хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.

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