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В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО

31 мая 2024 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО
Правоохранители на месте убийства. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве судили злоумышленников, убивших ветерана антитеррористической операции. Исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 31 мая.

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"При поддержании публичного обвинения прокурором Киевской городской прокуратуры суд объявил обвинительный приговор пяти лицам за незаконное лишение свободы и умышленное убийство ветерана АТО", — говорится в сообщении.

Правоохранители на месте убийства ветерана АТО
Правоохранители на месте убийства. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуроры доказали, что в марте 2021 года правонарушители, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и пытали. После этого мужчину в полубессознательном состоянии силой посадили в автомобиль и вывезли в поле на территорию Обуховского района. Там фигуранты нанесли ему несколько ударов ножом и душили. После этого тело ветерана АТО спрятали в водосточной трубе в канаве, а злоумышленники уехали с места преступления.

Место убийства ветерана АТО в Киевской области
Место убийства. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Место, где убили ветерана АТО из Киева
Место убийства. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Коллегия судей Обуховского районного суда Киевской области приговорила исполнителя преступления к 15 годам лишения свободы. Сообщники, признанные виновными в убийстве и лишении свободы, получили такие сроки наказания:

  • 13 лет;
  • восемь лет;
  • семь лет.

Еще один участник получил пять лет за лишение свободы мужчину.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ГБР завершило расследование по убийству подростка на фуникулере в Киеве, которое произошло в апреле этого года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также в Харькове судили мужчину, убившего свою бывшую одноклассницу. Ему назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы.

суд
убийство
Киев
прокуратура
правосудие

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