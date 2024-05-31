В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО
В Киеве судили злоумышленников, убивших ветерана антитеррористической операции. Исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 31 мая.
Убийство ветерана АТО в Киеве
"При поддержании публичного обвинения прокурором Киевской городской прокуратуры суд объявил обвинительный приговор пяти лицам за незаконное лишение свободы и умышленное убийство ветерана АТО", — говорится в сообщении.
Прокуроры доказали, что в марте 2021 года правонарушители, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и пытали. После этого мужчину в полубессознательном состоянии силой посадили в автомобиль и вывезли в поле на территорию Обуховского района. Там фигуранты нанесли ему несколько ударов ножом и душили. После этого тело ветерана АТО спрятали в водосточной трубе в канаве, а злоумышленники уехали с места преступления.
Коллегия судей Обуховского районного суда Киевской области приговорила исполнителя преступления к 15 годам лишения свободы. Сообщники, признанные виновными в убийстве и лишении свободы, получили такие сроки наказания:
- 13 лет;
- восемь лет;
- семь лет.
Еще один участник получил пять лет за лишение свободы мужчину.
Напомним, ГБР завершило расследование по убийству подростка на фуникулере в Киеве, которое произошло в апреле этого года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также в Харькове судили мужчину, убившего свою бывшую одноклассницу. Ему назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы.
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