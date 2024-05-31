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У Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана АТО

31 травня 2024 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана АТО
Правоохоронці на місці вбивства. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана антитерористичної операції. Виконавець злочину отримав 15 років в'язниці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Вбивство ветерана АТО в Києві

"За підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської міської прокуратури суд оголосив обвинувальний вирок п’ятьом особам за незаконне позбавлення волі та умисне вбивство ветерана АТО", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці вбивства ветерана АТО
Правоохоронці на місці вбивства. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокурори довели, що в березні 2021 року правопорушники, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та мордували. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в автомобіль і вивезли в поле на територію Обухівського району. Там фігуранти завдали йому декілька ударів ножем та душили. Після цього тіло ветерана АТО сховали у водостічній трубі в канаві, а зловмисники поїхали з місця злочину.

Місце вбивства ветерана АТО в Київській області
Місце вбивства. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Місце, де вбили ветерана АТО з Києва
Місце вбивства. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Колегія суддів Обухівського районного суду Київської області засудила виконавця злочину до 15 років позбавлення волі. Спільники, визнані винними у вбивстві та позбавленні волі, отримали такі терміни покарання:

  • 13 років;
  • вісім років;
  • сім років.

Ще один учасник отримав п'ять років за позбавлення волі чоловіка.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві, яке сталося у квітні цього року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також у Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю. Йому призначили покарання у вигляді 14 років ув'язнення.

суд
вбивство
Київ
прокуратура
правосуддя

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