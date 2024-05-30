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Вбивство підлітка на фунікулері — у ДБР назвали термін, який загрожує підозрюваному

30 травня 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Який термін може отримати підозрюваний у вбивстві на фунікулері працівник УДО
Підозрюваний у вбивстві. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

ДБР завершило розслідування щодо вбивства підлітка на фунікулері, яке сталося у квітні цього року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі Ми Україна у четвер, 30 травня.

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"У батьків був дуже сильний запит на справедливість від правоохоронних органів, зокрема, ДБР. Для того, щоб людина, яка скоїла злочин, була покарана. Звичайно, що ДБР може відповідати лише за досудове розслідування, вирок остаточно буде виносити суд", — сказала вона.

За словами Сапьян, правоохоронному органу вдалося провести розслідування в досить стислі терміни, а обвинувальний акт уже в суді і в ході досудового розслідування встановили, що обвинувачуваний був у стані алкогольного сп'яніння і навіть під дією марихуани.

"Попередня кваліфікація була умисне вбивство, що передбачало до 15 років позбавлення волі, але слідчі після отримання експертиз змінили підозру, що вбивство було скоєне з хуліганських мотивів — це стаття суворіша, за якою працівник УДО може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна", — зазначила представниця ДБР.

Нагадаємо, 9 квітня Печерський районний суд Києва обирав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері. 

Як відомо, підозрюваний був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

суд
в'язниця
вбивство
УДО
Київ
ДБР

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