В Киеве 12 апреля задержали футболиста Александра Алиева - что известно

В Киеве задержали футболиста Алиева, — соцсети
12 апреля 2025 17:46
Правоохранитель и футболист Александр Алиев. Фото: скриншот
В Киеве якобы задержали футболиста Александра Алиева. Пассажирка его машины залезла на капот полицейской машины.
Об этом сообщают в соцсетях в субботу, 12 апреля.
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Задержание футболиста Алиева
На видео можно увидеть, что правоохранители надели на футболиста наручники. Местные отмечают, что он едва держался на ногах.
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Пассажирка Алиева вылезла на капот автомобиля полицейских.
Напомним, в марте Алиев вернулся к футболу, однако получил травму. Он защищает цвета команды IGNIS из медиалиги.
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Ранее в Киеве пьяный водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили ему подозрение.
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