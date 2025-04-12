В Киеве 12 апреля задержали футболиста Александра Алиева - что известно

Правоохранитель и футболист Александр Алиев. Фото: скриншот

В Киеве якобы задержали футболиста Александра Алиева. Пассажирка его машины залезла на капот полицейской машины.

Об этом сообщают в соцсетях в субботу, 12 апреля.

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Задержание футболиста Алиева

На видео можно увидеть, что правоохранители надели на футболиста наручники. Местные отмечают, что он едва держался на ногах.

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Пассажирка Алиева вылезла на капот автомобиля полицейских.

Напомним, в марте Алиев вернулся к футболу, однако получил травму. Он защищает цвета команды IGNIS из медиалиги.

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Ранее в Киеве пьяный водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили ему подозрение.

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