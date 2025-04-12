У Києві 12 квітня затримали футболіста Олександра Алієва - що відомо

У Києві затримали футболіста Алієва, — соцмережі
12 квітня 2025 17:46
Правоохоронець та футболіст Олександр Алієв. Фото: скриншот
У Києві нібито затримали футболіста Олександра Алієва. Пасажирка його автівки залізла на капот поліцейської машини.
Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 12 квітня.
Реклама
Читайте також:
Затримання футболіста Алієва
На відео можна побачити, що правоохоронці надягли на футболіста кайданки. Місцеві зазначають, що він ледь тримався на ногах.
Реклама
Пасажирка Алієва вилізла на капот автомобіля поліцейських.
Нагадаємо, у березні Алієв повернувся до футболу, однак отримав травму. Він захищає кольори команди IGNIS із медіаліги.
Реклама
Раніше у Києві пʼяний водій збив дівчину та втік з місця ДТП. Правоохоронці оголосили йому підозру.
Реклама
Читайте Новини.LIVE!
Реклама