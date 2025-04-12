У Києві 12 квітня затримали футболіста Олександра Алієва - що відомо

Правоохоронець та футболіст Олександр Алієв. Фото: скриншот

У Києві нібито затримали футболіста Олександра Алієва. Пасажирка його автівки залізла на капот поліцейської машини.

Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 12 квітня.

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Затримання футболіста Алієва

На відео можна побачити, що правоохоронці надягли на футболіста кайданки. Місцеві зазначають, що він ледь тримався на ногах.

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Пасажирка Алієва вилізла на капот автомобіля поліцейських.

Нагадаємо, у березні Алієв повернувся до футболу, однак отримав травму. Він захищає кольори команди IGNIS із медіаліги.

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Раніше у Києві пʼяний водій збив дівчину та втік з місця ДТП. Правоохоронці оголосили йому підозру.

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