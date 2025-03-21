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У Києві водій збив пішохода і втік — як його покарають

21 березня 2025 09:15
Карина Приходько - Редактор
Збив пішохода та втік — у Києві судитимуть водія
ДТП у Києві. Архівне фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

П'яний водій збив дівчину-пішохода в Оболонському районі Києва та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Чоловіку повідомили про підозру та скерували до суду обвинувальний акт. 

Про це повідомили у поліції Києва в п'ятницю, 21 березня. 

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Правоохоронці розповіли, що ДТП трапилася у грудні 2024 року. 51-річний водій автомобіля Chery Tiggo наїхав на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події.

ДТП в Києві
Пошкодження авто після удару. Фото: Нацполіція
у Києві на пішоході збили дівчину
Поліція на місці ДТП. Фото: Нацполіція
у Києві на пішоході збили 20-річну дівчину
Автомобіль чоловіка, який збив дівчину. Фото: Нацполіція

Внаслідок цієї аварії дівчина отримала тілесні ушкодження та потрапила до лікарні. Тоді ліцейські швидко встановили напрямок руху автомобіля та затримали порушника. 

Слідчі встановили, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, адже прилад "Драгер" показав 2,85 проміле. Зазначимо, що в Україні максимальна допустима норма алкоголю в крові — 0,2 проміле.

Так, водію повідомили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та залишення в небезпеці. Наразі досудове розслідування у провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Київщині 18 березня п'яний водій збив велосипедиста на смерть. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Того ж дня смертельна ДТП трапилась у Києві. Водій втратив керування і машина врізалася у металевий відбійник і перекинулася.

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