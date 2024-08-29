СБУ задержала агентов РФ, которые создали в Киеве пункты, чтобы корректировать обстрелы

Организовали "наблюдательные пункты", чтобы корректировать удары — СБУ задержала агентов РФ
Служба безопасности задержала агентов Главного управления Генерального штаба ВС России, которые организовали "наблюдательные пункты" в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в СБУ в четверг, 29 августа.
Что известно о деятельности вражеских агентов в Киеве
В СБУ рассказали, что спецслужба сорвала новую попытку России создать собственные агентурные центры в Киеве, Полтаве и Чернигове. Так, в результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) ГРУ и один из его приспешников. Задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.
Спецназовцы выяснили, что задержанные по указанию оккупантов корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.
"Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели — объекты критической инфраструктуры. В этом помещении агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей игру следить за улицами Киева в режиме онлайн", — говорится в сообщении.
Таким образом, россияне надеялись зафиксировать последствия воздушных ударов и выяснить, где размещение позиции ПВО для корректировки новых атак.
Вражеская группировка в Чернигове и Полтаве
"С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах", — рассказали в силовом ведомстве.
По данным правоохранителей, для этого пытались вербовать местных жителей, искавших "легкие деньги". Соответствующие объявления размещали в профильных Telegram-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.
Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных автомобилей сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.
Обыски у подозреваемых
СБУ вовремя разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъяли видеоустройства, телефоны и сим-карты с поличным в пользу России.
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Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ
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Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ
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Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ
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Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ
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Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ
Какое наказание грозит агентам РФ
Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в готовке к совершению диверсии в условиях военного положения.
Преступные действия организатора вражеской группы дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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