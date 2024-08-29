СБУ задержала агентов РФ, которые создали в Киеве пункты, чтобы корректировать обстрелы

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агентов Главного управления Генерального штаба ВС России, которые организовали "наблюдательные пункты" в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 29 августа.

Читайте также:

Что известно о деятельности вражеских агентов в Киеве

В СБУ рассказали, что спецслужба сорвала новую попытку России создать собственные агентурные центры в Киеве, Полтаве и Чернигове. Так, в результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) ГРУ и один из его приспешников. Задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Спецназовцы выяснили, что задержанные по указанию оккупантов корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

"Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели — объекты критической инфраструктуры. В этом помещении агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей игру следить за улицами Киева в режиме онлайн", — говорится в сообщении.

Таким образом, россияне надеялись зафиксировать последствия воздушных ударов и выяснить, где размещение позиции ПВО для корректировки новых атак.

Вражеская группировка в Чернигове и Полтаве

"С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах", — рассказали в силовом ведомстве.

По данным правоохранителей, для этого пытались вербовать местных жителей, искавших "легкие деньги". Соответствующие объявления размещали в профильных Telegram-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.

Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных автомобилей сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

Обыски у подозреваемых

СБУ вовремя разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъяли видеоустройства, телефоны и сим-карты с поличным в пользу России.

Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ 1/5 ​ 5

Какое наказание грозит агентам РФ

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в готовке к совершению диверсии в условиях военного положения.

Преступные действия организатора вражеской группы дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.