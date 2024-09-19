В Киеве 24-летний обворовал несовершеннолетнюю знакомую возле ее дома

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить мужчину, который ограбил свою знакомую. Это произошло в апреле этого года в Подольском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 19 сентября.

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В апреле этого года в Подольском районе 24-летний мужчина предложил 16-летней знакомой встретиться. Когда она вышла из дома — он выхватил сумку с мобильным телефоном и банковскими картами и скрылся.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника по месту жительства его товарища, изъяты вещественные доказательства.

Украденные вещи. Фото: Нацполиция

Изъятая сумка. Фото: Нацполиция

Изъятые вещи. Фото: Нацполиция

Полиция сообщила мужчине о подозрении в совершении грабежа, а на время следствия поместила его под стражу. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.