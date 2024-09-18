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У подозреваемого в убийстве мужчины на АЗС в Киеве провели обыск и нашли склад оружия

18 сентября 2024 22:11
Валерия Барановская - редактор
Убийство на АЗС в Киеве - во время обыска у подозреваемого нашли кучу оружия
Подозреваемый с оружием подходит к мужчине на АЗС. Фото: Киевская городская прокуратура
Валерия Барановская - редактор

Утром 18 сентября на АЗС в Киеве был застрелен мужчина. Подозреваемый не смог объяснить свои действия, задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 18 сентября.

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По данным следствия, сегодня утром на АЗС в Киеве подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord, и произвел выстрел.

Убийство на АЗС
Место преступления в Святошинском районе Фото: Киевская городская прокуратура

"После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления", — говорится в сообщении.

У подозреваемого в убийстве мужчины на АЗС в Киеве провели обыск и нашли склад оружия - фото 2
Оружие, обнаруженное во время обысков в доме убийцы. Фото: Киевская городская прокуратура

Автомобиль он позже припарковал возле своего гаража, преступник был задержан.

В Киеве застрелили мужчину
Подозреваемый в убийстве мужчины. Фото: Киевская городская прокуратура

Сообщается, что мотивы своих действий подозреваемый объяснить не может, поскольку, вероятно, находится под действием неизвестных препаратов. Правоохранители взяли у мужчины анализ на содержание наркотических или психотропных веществ в организме.

Во время обыска в доме преступника был обнаружен корпус гранаты Ф-1 и запал, а также документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Граната
Граната, найденная во время обысков. Фото: Киевская городская прокуратура

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева 41-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Убийство мужчины в Киеве
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

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