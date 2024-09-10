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В Киеве задержали мужчину, который за деньги оформлял уклонистам инвалидность

10 сентября 2024 00:02
Дмитрий Галушка - Редактор
В Киеве мужчина оформлял инвалидность ухилянтам
Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: полиция Киева
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве правоохранители отправили на скамью подсудимых мошенника, который за шесть тысяч долларов помогал уклонистам получить вторую группу инвалидности. Схему по избежанию мобилизации разоблачили сотрудники Святошинского управления полиции и СБУ еще в январе этого года.

Об этом сообщили в полиции Киева в понедельник, 9 сентября.

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По данным следствия, 48-летний уроженец Киевской области предлагал военнообязанным свои услуги в организации беспрепятственного выезда за границу с помощью поддельных справок МСЭК о наличии у "клиента" второй группы инвалидности. За это он потребовал шесть тысяч долларов.

"Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Также во время следственных действий по месту жительства нарушителя следователи обнаружили огнестрельное оружие и патроны. В результате они сообщили мужчине о подозрении еще и за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

полиция
Изъятое у подозреваемого оружие и патроны. Фото: полиция Киева

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт следователи направили в суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

полиция Киева
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

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