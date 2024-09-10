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У Києві затримали чоловіка, який за гроші оформляв ухилянтам інвалідність

10 вересня 2024 00:02
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Києві чолвоік оформляв інвалідність ухилянтам
Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: поліція Києва
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві правоохоронці відправили на лаву підсудних шахрая, який за шість тисяч доларів допомагав ухилянтам отримати другу групу інвалідності. Схему з уникнення мобілізації викрили працівники Святошинського управління поліції та СБУ ще у січні цього року.

Про це повідомили в поліції Києва у понеділок, 9 вересня.

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За даними слідства, 48-річний уродженець Київської області пропонував військовозобов’язаним свої послуги в організації безперешкодного виїзду за кордон за допомогою підроблених довідок МСЕК про наявність у "клієнта" другої групи інвалідності. За це він вимагав шість тисяч доларів.

"Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Також під час слідчих дій за місцем проживання порушника слідчі виявили вогнепальну зброю та набої. Внаслідок цього вони повідомили чоловіку про підозру ще й за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

поліція
Вилучена у підозрюваного зброя і набої. Фото: поліція Києва

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

поліція Києва
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

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