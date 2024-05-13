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В Киеве задержали мужчину, который сбывал наркотики, — дельцу грозит 10 лет тюрьмы

13 мая 2024 10:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве задержали мужчину, который сбывал наркотики, — дельцу грозит 10 лет тюрьмы
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве правоохранители задержали мужчину, сбывавшего психотропные вещества на территории Соломенского района. 33-летнему фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Киева в понедельник, 13 мая.

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"Отрабатывая территорию района сотрудники сектора криминальной полиции обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Им оказался 33-летний местный житель", — написали в полиции, говоря о дельце.

Отмечается, что во время обысков у него обнаружили 86 свертков с психотропным веществом "Альфа-PVP", а во время обыска по месту жительства — еще 150 готовых к сбыту свертков с психотром.

Кроме того, правоохранителям удалось установить места, где фигурант делал так называемые "закладки". Из тайников изъяли еще 15 свертков из "Альфа-PVP".

Так, следователи сообщили дельцу о подозрении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанный наркодилер
Задержанный фигурант. Фото: полиция Киева
В Киеве мужчина сбывал психотропы
Удалены психотропы. Фото: полиция Киева
Наличные
Удалены деньги. Фото: полиция Киева

 

Напомним, недавно в Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.

Тем временем Румыния передала Украине организатора наркосиндиката.

Киев
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украинцы
Украина
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