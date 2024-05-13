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У Києві затримали чоловіка, який збував наркотики, — ділку загрожує 10 років в'язниці

13 травня 2024 10:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві затримали чоловіка, який збував наркотики, — ділку загрожує 10 років в'язниці
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який збував психотропні речовини на території Солом'янського району. 33-річному фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва у понеділок, 13 травня. 

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"Відпрацьовуючи територію району, співробітники сектору кримінальної поліції виявили чоловіка, який поводив себе підозріло. Ним виявився 33-річий місцевий мешканець", — написали у поліції, говорячи про ділка. 

Зазначається, що під час обшуків у нього виявили 86 згортків з психотропною речовиною "Альфа-PVP", а під час обшуку за місцем проживання — ще 150 готових до збуту згортків із психотропом.

Крім того, правоохоронцям вдалося встановити місця, де фігурант робив так звані "закладки". Зі схованок вилучили ще 15 пакунків з "Альфа-PVP".

Відтак, слідчі повідомили ділку про підозру. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий наркодилер
Затриманий фігурант. Фото: поліція Києва
У Києві чоловік збував психотропи
Вилучені психотропи. Фото: поліція Києва
Готівка
Вилучені гроші. Фото: поліція Києва

 

Нагадаємо, нещодавно у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру. 

Тим часом Румунія передала Україні організатора наркосиндикату. 

Київ
наркотики
українці
Україна
Кримінал
злочин
чоловіки
столиця

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