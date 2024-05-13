У Києві затримали чоловіка, який збував наркотики, — ділку загрожує 10 років в'язниці

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який збував психотропні речовини на території Солом'янського району. 33-річному фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва у понеділок, 13 травня.

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"Відпрацьовуючи територію району, співробітники сектору кримінальної поліції виявили чоловіка, який поводив себе підозріло. Ним виявився 33-річий місцевий мешканець", — написали у поліції, говорячи про ділка.

Зазначається, що під час обшуків у нього виявили 86 згортків з психотропною речовиною "Альфа-PVP", а під час обшуку за місцем проживання — ще 150 готових до збуту згортків із психотропом.

Крім того, правоохоронцям вдалося встановити місця, де фігурант робив так звані "закладки". Зі схованок вилучили ще 15 пакунків з "Альфа-PVP".

Відтак, слідчі повідомили ділку про підозру. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий фігурант. Фото: поліція Києва

Вилучені психотропи. Фото: поліція Києва

Вилучені гроші. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, нещодавно у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру.

Тим часом Румунія передала Україні організатора наркосиндикату.