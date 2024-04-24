Збував психотропи на столичному пляжі — у Києві затримали 31-річного ділка
У Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру.
Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо про зловмисника
"Дільничні офіцери Деснянського управління поліції під час відпрацювання території району викрили чоловіка, який збував психотропи на столичному пляжі", — написали у поліції, повідомляючи про фігуранта.
Там зазначили, що у ході затримання у зловмисника вилучили поліетиленовий пакет з 1,2 кілограмами психотропу "Альфа-PVP".
У зв'язку з цим слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру.
Нагадаємо, у Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну.
Додамо, на Прикарпатті поліція викрила потужний міжрегіональний наркосиндикат.
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