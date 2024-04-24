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Збував психотропи на столичному пляжі — у Києві затримали 31-річного ділка

24 квітня 2024 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Збував психотропи на столичному пляжі — у Києві затримали 31-річного ділка
Затриманий фігурант. Фото: поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру. 

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо про зловмисника

"Дільничні офіцери Деснянського управління поліції під час відпрацювання території району викрили чоловіка, який збував психотропи на столичному пляжі", — написали у поліції, повідомляючи про фігуранта. 

Там зазначили, що у ході затримання у зловмисника вилучили поліетиленовий пакет з 1,2 кілограмами психотропу "Альфа-PVP". 

У зв'язку з цим слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру. 

Психотропна речовина
Вилучений психотроп. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну.

Додамо, на Прикарпатті поліція викрила потужний міжрегіональний наркосиндикат.

Київ
суд
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Україна
наркоторгівля
столиця

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