Збував психотропи на столичному пляжі — у Києві затримали 31-річного ділка

Затриманий фігурант. Фото: поліція Києва

У Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо про зловмисника

"Дільничні офіцери Деснянського управління поліції під час відпрацювання території району викрили чоловіка, який збував психотропи на столичному пляжі", — написали у поліції, повідомляючи про фігуранта.

Там зазначили, що у ході затримання у зловмисника вилучили поліетиленовий пакет з 1,2 кілограмами психотропу "Альфа-PVP".

У зв'язку з цим слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру.

Вилучений психотроп. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну.

Додамо, на Прикарпатті поліція викрила потужний міжрегіональний наркосиндикат.