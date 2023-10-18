В Киеве задержали мужчин, которые били и требовали криптовалюту у предпринимателя
В Киеве задержали опасную группу мужчин, которые били и калечили предпринимателя, требуя от него криптовалюту. Им объявили подозрения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Задержание опасной группы
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины)", — говорится в сообщении.
В состав преступной группы входили четверо жителей Черкасс в возрасте от 21 до 25 лет.
По данным следствия, фигуранты, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру. Они угрожали ему физическим насилием и требовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.
Предприниматель отказался выполнять указания злоумышленников и попытался от них убежать. Однако фигуранты догнали его и затолкали обратно в квартиру. Один из нападавших сломал потерпевшему ногу, а другой — угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.
"Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападавших и перечислил на указанный ими счет электронные средства в сумме около 28 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.
После этого злоумышленники связали предпринимателя скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи, а затем скрылись.
Правоохранителям удалось установить преступную группу. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.
Во время обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из нападавших нашли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.
В прокуратуре рассказали, что четырем лицам объявили подозрение.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в столице поймали мошенников, которые незаконным путем получили квартиры умерших жителей Киева. Они завладели жильем, используя поддельные документы.
Также мы писали, что в Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.
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