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В Киеве задержали мужчин, которые били и требовали криптовалюту у предпринимателя

18 октября 2023 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве задержали мужчин, которые били и требовали криптовалюту у предпринимателя
Правоохранители возле квартиры правонарушителей. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве задержали опасную группу мужчин, которые били и калечили предпринимателя, требуя от него криптовалюту. Им объявили подозрения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Задержание опасной группы

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Задержан злоумышленник в Киеве
Задержанный злоумышленник. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В состав преступной группы входили четверо жителей Черкасс в возрасте от 21 до 25 лет.

По данным следствия, фигуранты, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру. Они угрожали ему физическим насилием и требовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.

Задержан злоумышленник в Киеве
Задержанный злоумышленник. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Предприниматель отказался выполнять указания злоумышленников и попытался от них убежать. Однако фигуранты догнали его и затолкали обратно в квартиру. Один из нападавших сломал потерпевшему ногу, а другой — угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

"Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападавших и перечислил на указанный ими счет электронные средства в сумме около 28 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

После этого злоумышленники связали предпринимателя скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи, а затем скрылись.

Правоохранителям удалось установить преступную группу. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.

Во время обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из нападавших нашли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.

Оружие, найденное у нападающего в Киеве
Оружие, которое нашли у нападавшего. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Боеприпасы, найденные у нападающего в Киеве
Боеприпасы, которые нашли у нападавшего. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре рассказали, что четырем лицам объявили подозрение.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в столице поймали мошенников, которые незаконным путем получили квартиры умерших жителей Киева. Они завладели жильем, используя поддельные документы.

Также мы писали, что в Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.

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