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У Києві затримали чоловіків, які били та вимагали криптовалюту в підприємця

18 жовтня 2023 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали чоловіків, які били та вимагали криптовалюту в підприємця
Правоохоронці біля квартири правопорушників. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві затримали небезпечну групу чоловіків, які били та калічили підприємця, вимагаючи від нього криптовалюту. Їм оголосили підозри.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Затримання небезпечної групи

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та припинено діяльність групи осіб, які незаконно позбавили волі підприємця та вчинили розбійний напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Затриманий зловмисник у Києві
Затриманий зловмисник. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

До складу злочинної групи входило четверо мешканців Черкас віком від 21 до 25 років. 

За даними слідства, фігуранти, користуючись товариськими відносинами з потерпілим, проникли в його квартиру. Вони погрожували йому фізичним насильством та вимагали перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок.

Затриманий зловмисник у Києві
Затриманий зловмисник. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Підприємець відмовився виконувати вказівки зловмисників та спробував від них втекти. Однак фігуранти наздогнали його та затовкали назад у квартиру. Один з нападників зламав потерпілому ногу, а інший — погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках. 

"Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік виконав вимоги нападників та перерахував на вказаний ними рахунок електронні кошти у сумі близько 28 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

Після цього зловмисники зв'язали підприємця скотчем, викрали з квартири його документи та цінні речі, а потім втекли. 

Правоохоронцям вдалося встановити злочинну групу. Слідчі дії проходили в Києві та в Черкасах. 

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Також в одного з нападників знайшли близько 300 боєприпасів до автоматичної зброї. 

Зброя, яку знайшли в нападника в Києві
Зброя, яку знайшли в нападника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Боєприпаси, які знайшли в нападника в Києві
Боєприпаси, які знайшли в нападника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У прокуратурі розповіли, що чотирьом особам оголосили підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці спіймали шахраїв, які незаконним шляхом отримали квартири померлих жителів Києва. Вони заволоділи житлом, використовуючи підроблені документи.

Також ми писали, що у Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.

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