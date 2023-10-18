У Києві затримали чоловіків, які били та вимагали криптовалюту в підприємця
У Києві затримали небезпечну групу чоловіків, які били та калічили підприємця, вимагаючи від нього криптовалюту. Їм оголосили підозри.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Затримання небезпечної групи
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та припинено діяльність групи осіб, які незаконно позбавили волі підприємця та вчинили розбійний напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України)", — йдеться у повідомленні.
До складу злочинної групи входило четверо мешканців Черкас віком від 21 до 25 років.
За даними слідства, фігуранти, користуючись товариськими відносинами з потерпілим, проникли в його квартиру. Вони погрожували йому фізичним насильством та вимагали перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок.
Підприємець відмовився виконувати вказівки зловмисників та спробував від них втекти. Однак фігуранти наздогнали його та затовкали назад у квартиру. Один з нападників зламав потерпілому ногу, а інший — погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.
"Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік виконав вимоги нападників та перерахував на вказаний ними рахунок електронні кошти у сумі близько 28 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.
Після цього зловмисники зв'язали підприємця скотчем, викрали з квартири його документи та цінні речі, а потім втекли.
Правоохоронцям вдалося встановити злочинну групу. Слідчі дії проходили в Києві та в Черкасах.
Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Також в одного з нападників знайшли близько 300 боєприпасів до автоматичної зброї.
У прокуратурі розповіли, що чотирьом особам оголосили підозру.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
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