У Києві затримали чоловіків, які били та вимагали криптовалюту в підприємця

Правоохоронці біля квартири правопорушників. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримали небезпечну групу чоловіків, які били та калічили підприємця, вимагаючи від нього криптовалюту. Їм оголосили підозри.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Затримання небезпечної групи

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та припинено діяльність групи осіб, які незаконно позбавили волі підприємця та вчинили розбійний напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Затриманий зловмисник. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

До складу злочинної групи входило четверо мешканців Черкас віком від 21 до 25 років.

За даними слідства, фігуранти, користуючись товариськими відносинами з потерпілим, проникли в його квартиру. Вони погрожували йому фізичним насильством та вимагали перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок.

Затриманий зловмисник. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Підприємець відмовився виконувати вказівки зловмисників та спробував від них втекти. Однак фігуранти наздогнали його та затовкали назад у квартиру. Один з нападників зламав потерпілому ногу, а інший — погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.

"Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік виконав вимоги нападників та перерахував на вказаний ними рахунок електронні кошти у сумі близько 28 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

Після цього зловмисники зв'язали підприємця скотчем, викрали з квартири його документи та цінні речі, а потім втекли.

Правоохоронцям вдалося встановити злочинну групу. Слідчі дії проходили в Києві та в Черкасах.

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Також в одного з нападників знайшли близько 300 боєприпасів до автоматичної зброї.

Зброя, яку знайшли в нападника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Боєприпаси, які знайшли в нападника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У прокуратурі розповіли, що чотирьом особам оголосили підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці спіймали шахраїв, які незаконним шляхом отримали квартири померлих жителів Києва. Вони заволоділи житлом, використовуючи підроблені документи.

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