В центре Киева мужчина публично унижал погибших военных

Полиция задержала мужчину за унижение погибших защитников. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские Киева задержали мужчину, который публично унижал погибших военнослужащих — снимал видео с нецензурными комментариями у флагов на Крещатике. Правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram во вторник, 8 октября.

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Видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался о погибших защитниках и унижал военных, была опубликована в соцсетях 7 октября.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и совместно с СБУ задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице.

Возбуждено уголовное производство по статье оправдания или признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 7 октября во время ракетной атаки на Киев женщина пренебрежительно высказывалась в отношении людей, которые бежали в укрытие, восхваляла российского агрессора и радовалась обстрелам. Уже через час нарушительницу задержали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флаги в честь погибших украинских военных. Нарушительницу задержала полиция.