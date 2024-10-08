В центре Киева мужчина публично унижал погибших военных

В Киеве задержан харьковчанин, унижавшего погибших военных
Полицейские Киева задержали мужчину, который публично унижал погибших военнослужащих — снимал видео с нецензурными комментариями у флагов на Крещатике. Правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram во вторник, 8 октября.
Харьковчанин в Киеве унижал погибших воинов
Видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался о погибших защитниках и унижал военных, была опубликована в соцсетях 7 октября.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и совместно с СБУ задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице.
Возбуждено уголовное производство по статье оправдания или признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.
Напомним, 7 октября во время ракетной атаки на Киев женщина пренебрежительно высказывалась в отношении людей, которые бежали в укрытие, восхваляла российского агрессора и радовалась обстрелам. Уже через час нарушительницу задержали правоохранители.
Также Новини.LIVE писали, что в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флаги в честь погибших украинских военных. Нарушительницу задержала полиция.
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