У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам РФ і насміхалася з місцевих

Затримана порушниця. Фото: поліція Києва

Зранку 7 жовтня під час ракетної атаки на Київ жінка зверхньо висловлювалася щодо людей, які бігли до укриття, вихваляла російського агресора та раділа обстрілам. Вже за годину порушницю затримали правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Сьогодні у мережі з'явилося відео, де жінка, яка перебувала на вокзалі у Києві, зверхньо висловлювалася щодо людей, які бігли до укриття під час повітряної тривоги та вихваляла російського агресора.

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Поліцейські моніторили соцмережі та спільно з СБУ встановили особу жінки та затримали її в одному із закладів харчування поблизу залізничного вокзалу.

Порушницею виявилась 23-річна уродженка Донеччини, яка останнім часом мешкала у столиці.

Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.

Скриншот допису поліції

Атака на Київ 7 жовтня

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали зранку 7 жовтня. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.

За даними мера столиці Віталія Кличка, у трьох районах міста зафіксували падіння уламків ворожих ракет.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, але у Києві все ж є руйнування.