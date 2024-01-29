В Киеве задержали наркоторговца за сбыт психотропных веществ

Извлечение психотропных веществ у наркоторговца. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали в Киеве наркоторговца, занимавшегося распространением психотропных веществ. Во время обысков у киевлянина были изъяты запрещенные вещества и найдены средства для фасовки, мобильный телефон, сим-карты.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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По данным полицейских Подольского участка, 28-летний местный житель сбывал психотропные вещества. Наркоторговец, воспользовавшись сервисом почтовых отправлений, получил пакет с электрическим чайником, внутри которого находилось 500 граммов амфетамина.

Задержанный наркоторговец. Фото: Нацполиция

"Полицейские задержали киевлянина и изъяли запрещенные вещества. Кроме этого, по месту его жительства, во время неотложных следственных действий следователи обнаружили средства для фасовки, мобильный телефон и сим-карты", — указали в полиции.

Изьятые психотропные вещества. Фото: Нацполиция

Преступнику объявлено подозрение по факту сбыта наркотических веществ. Также мужчине суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Наркоторговцу грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Изьятые психотропные вещества. Фото: Нацполиция

Скриншот поста полиции

Напомним, в Харькове судили жителя, продававшего психотропные вещества зависимым лицам. Он получил семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, в Киеве правоохранители прекратили деятельность наркогруппировки, члены которой производили и распространяли психотропные вещества в сентябре прошлого года. В настоящее время обвинительный акт по ним направили в суд.