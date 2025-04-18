Избиение военного в Киеве 18 апреля — полиция задержала нападавших

Полицейские. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве задержали двух подростков, которые избили военного в гидропарке в пятницу, 18 апреля. Видео с дракой распространялось по сети.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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Избиение военного в Киеве 18 апреля

По предварительной информации правоохранителей, группа парней подошла к военному и спровоцировала конфликт. Впоследствии подростки повалили мужчину и начали избивать.

"Полицейские задержали двух нападавших. Это — 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших", — говорится в сообщении.

Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о хулиганстве.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве произошла драка с участием гражданского, полицейского и работника ТЦК. Это случилось из-за отказа показать военно-учетные документы. Кроме того, военнообязанный распылил газовый баллончик.

Ранее в Киеве избили ветерана. Это произошло из-за замечания компании, которая прослушивала российскую музыку в публичном месте.