В Киеве задержали серийного убийцу, который был в поиске с прошлого года

Убийца, задержанный полицией. Фото: Киев Оперативный

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.

Об этом сообщает местный паблик Киев Оперативный.

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Сообщается, что задержанного разыскивали по всей Украине еще в прошлом году. На его счету может быть больше 10 убийств.

Последняя его жертва — женщина в Голосеевском районе Киева, которую 2 января нашли с признаками насильственной смерти. Похожий случай произошел в прошлом году в Оболонском районе столицы.

Убийца, задержанный полицией. Фото: Киев Оперативный

Убийца, задержанный полицией. Фото: Киев Оперативный

Напомним, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали преступную группировку, совершавшую разбойные нападения на людей. Жертвами мошенников становились пожилые люди, получавшие помощь от благотворительных организаций.